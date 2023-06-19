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Понедельник 19 июня

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"Хочу умереть во сне": 80-летняя Власова задумалась о доме престарелых после ухода Джигарханяна

"Хочу умереть во сне": 80-летняя Власова задумалась о доме престарелых после ухода Джигарханяна
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В столичном театре им. Евг. Вахтангова вручили престижную театральную премию "Хрустальная Турандот". Среди гостей церемонии была и Татьяна Власова. Она живет рядом с Арбатом в той же самой квартире, в которой на протяжении четырех десятков лет была счастлива с Арменом Джигарханяном. Корреспондент "Дни.ру" расспросил вторую – и самую долгую! – супругу легендарного актера о жизни сегодня.

Татьяна Власова была актрисой Ереванского русского драматического театра имени К. С. Станиславского, в конце 90-х работала преподавателем русского языка в институте Далласа. Но то что она всегда оставалась словно бы в тени знаменитого мужа, ее вовсе не смущает. "Я была самостоятельной личностью – преподавала, переводила, немного снималась, – признается она. – Моя жизнь была наполнена интересными делами. Просто у меня не было амбиций стать звездой. Зато я была хорошей женой и помощницей своему мужу".

Действительно, Джигарханян был за ней как за каменной стеной. "У нас вся жизнь с Арменом была очень хорошей, но в конце все обернулось каким-то страшным месивом негатива, – сожалеет Власова. – Он очень потом сожалел, что все так вышло. И перед смертью сказал мне страшную фразу: "Я всю жизнь играл и свою жизнь проиграл". А мне очень обидно, что все так вышло. Ведь муж хотел доживать в Америке, там был дом и все было готово к переезду. Но Армен стал совершать поступки, которые никогда прежде не делал, стал ведомым и внушаемым".

Большую часть счастливого брака, который длился с 1967 по 2015 годы, они жили в квартире в Староконюшенном переулке столицы. Но, к сожалению, случилось так, что сегодня Татьяна Сергеевна не является полноправной ее владелицей – еще при жизни Армена Джигарханяна половина была продана фактически за бесценок чужому человеку. "Он не звонит, не приходит, а все коммунальные платежи мне приходится оплачивать самостоятельно с моей пенсии", – вздыхает Татьяна Сергеевна.

Бывшая жена Джигарханяна призналась, что получает в месяц всего 23 тысячи рублей. "Никаких других доходов, вкладов и накоплений у меня нет", – говорит Татьяна Сергеевна. Хотя она не жалуется и живет по средствам. Ей даже удается элегантно одеваться!

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Но будь она вдовой, то закон позволял ей перейти на пенсию мужа. Кстати, незадолго до кончины Армен Борисович хотел снова жениться на Татьяне Сергеевне. "Мы, к сожалению, не успели расписаться, – говорит Власова. – Нас ждали в ЗАГСе и даже сказали, что никакого месяца, положенного после подачи заявления, ждать не надо. Но вмешались злые силы и исчез его паспорт. Не хочется это вспоминать, но я знаю, кто паспорт забрал – жизнь накажет человека, который оказался виноватым в том, что мы не зарегистрировали брак снова. Я, кстати, успела Армена сфотографировать на новый паспорт, договорилась в паспортом столе. Но видела, как он все хиреет, и не стала его тормошить. В итоге с точки зрения закона я сегодня ему никто, хотя и прожила с ним полвека".

Власовой сегодня идет 81-й год, но выглядит он намного моложе. "Это у меня от мамы, плюс я никогда не увлекалась косметикой, не портила кожу", – раскрыла она секрет. Да и с хозяйством Татьяна Сергеевна управляется сама. "У меня нет помощницы, – рассказала она. – Я сама хожу в магазин, убираю, готовлю, а если бы была машина, то и ее бы водила. Конечно, есть желающие мне помогать, но я всем сказала: "Вы меня старите!"

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

На театральной премии в театре имени Вахтангова Татьяна Власова встретила землячку из Красноярска, в котором росла. "Я спросила у нее: мол, может мне уехать туда в дом престарелых? – призналась бывшая жена Джигарханяна. – А то кто тут будет обо мне заботиться, если что? Кан-кан танцевать и петь я уже не смогу (улыбается). Хотя очень надеюсь, что в тягость никому и буду и умру во сне".

19 июня 2023, 10:00
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лучшие роли Армена Джигарханяна

Армен Джигарханян. Кадр из «Звезда надежды». Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Армен Джигарханян. Кадр из «Искренне Ваш». Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Армен Джигарханян. Кадр из «Внук бабушки». Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Армен Джигарханян. Кадр из «Город-ноль». Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Армен Джигарханян. Кадр из «Привет, это я!». Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Армен Джигарханян. Кадр из «Тайны мадам Вонг». Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Армен Джигарханян. Кадр из «Тринадцатый апостол». Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

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