"Хочу умереть во сне": 80-летняя Власова задумалась о доме престарелых после ухода Джигарханяна

В столичном театре им. Евг. Вахтангова вручили престижную театральную премию "Хрустальная Турандот". Среди гостей церемонии была и Татьяна Власова. Она живет рядом с Арбатом в той же самой квартире, в которой на протяжении четырех десятков лет была счастлива с Арменом Джигарханяном. Корреспондент "Дни.ру" расспросил вторую – и самую долгую! – супругу легендарного актера о жизни сегодня.

Татьяна Власова была актрисой Ереванского русского драматического театра имени К. С. Станиславского, в конце 90-х работала преподавателем русского языка в институте Далласа. Но то что она всегда оставалась словно бы в тени знаменитого мужа, ее вовсе не смущает. "Я была самостоятельной личностью – преподавала, переводила, немного снималась, – признается она. – Моя жизнь была наполнена интересными делами. Просто у меня не было амбиций стать звездой. Зато я была хорошей женой и помощницей своему мужу".



Действительно, Джигарханян был за ней как за каменной стеной. "У нас вся жизнь с Арменом была очень хорошей, но в конце все обернулось каким-то страшным месивом негатива, – сожалеет Власова. – Он очень потом сожалел, что все так вышло. И перед смертью сказал мне страшную фразу: "Я всю жизнь играл и свою жизнь проиграл". А мне очень обидно, что все так вышло. Ведь муж хотел доживать в Америке, там был дом и все было готово к переезду. Но Армен стал совершать поступки, которые никогда прежде не делал, стал ведомым и внушаемым".

Большую часть счастливого брака, который длился с 1967 по 2015 годы, они жили в квартире в Староконюшенном переулке столицы. Но, к сожалению, случилось так, что сегодня Татьяна Сергеевна не является полноправной ее владелицей – еще при жизни Армена Джигарханяна половина была продана фактически за бесценок чужому человеку. "Он не звонит, не приходит, а все коммунальные платежи мне приходится оплачивать самостоятельно с моей пенсии", – вздыхает Татьяна Сергеевна.

Бывшая жена Джигарханяна призналась, что получает в месяц всего 23 тысячи рублей. "Никаких других доходов, вкладов и накоплений у меня нет", – говорит Татьяна Сергеевна. Хотя она не жалуется и живет по средствам. Ей даже удается элегантно одеваться!

Но будь она вдовой, то закон позволял ей перейти на пенсию мужа. Кстати, незадолго до кончины Армен Борисович хотел снова жениться на Татьяне Сергеевне. "Мы, к сожалению, не успели расписаться, – говорит Власова. – Нас ждали в ЗАГСе и даже сказали, что никакого месяца, положенного после подачи заявления, ждать не надо. Но вмешались злые силы и исчез его паспорт. Не хочется это вспоминать, но я знаю, кто паспорт забрал – жизнь накажет человека, который оказался виноватым в том, что мы не зарегистрировали брак снова. Я, кстати, успела Армена сфотографировать на новый паспорт, договорилась в паспортом столе. Но видела, как он все хиреет, и не стала его тормошить. В итоге с точки зрения закона я сегодня ему никто, хотя и прожила с ним полвека".

Власовой сегодня идет 81-й год, но выглядит он намного моложе. "Это у меня от мамы, плюс я никогда не увлекалась косметикой, не портила кожу", – раскрыла она секрет. Да и с хозяйством Татьяна Сергеевна управляется сама. "У меня нет помощницы, – рассказала она. – Я сама хожу в магазин, убираю, готовлю, а если бы была машина, то и ее бы водила. Конечно, есть желающие мне помогать, но я всем сказала: "Вы меня старите!"

На театральной премии в театре имени Вахтангова Татьяна Власова встретила землячку из Красноярска, в котором росла. "Я спросила у нее: мол, может мне уехать туда в дом престарелых? – призналась бывшая жена Джигарханяна. – А то кто тут будет обо мне заботиться, если что? Кан-кан танцевать и петь я уже не смогу (улыбается). Хотя очень надеюсь, что в тягость никому и буду и умру во сне".