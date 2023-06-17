Орлова стала жертвой мошенников и потеряла внушительную сумму

Ольга Орлова пострадала от действий мошенников. Это произошло тогда, когда певица пыталась найти потерянную собаку.

Бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова любит делиться с поклонниками подробностями своей частной и бытовой Вероятно, так певице проще переживать различные потрясения.

Недавно знаменитость столкнулась с крайне неприятной ситуацией. Недавно Ольга рассказала, что из-за собственной доверчивости стала жертвой мошенников.

Нерадостные, но поучительные события произошли в тот момент, когда Орлова искала сбежавшую собаку. Для этого звезда обратилась за помощью к неравнодушным, а также в специальное агентство по поиску потерянных животных.

Орлова сразу заплатила компании 25 тысяч рублей за работу, в которую входили регулярные отчеты по результатам. Прошло две недели и Ольга не получила от исполнителей никакой обратной связи.

"Это агентство помимо работы, скажем так, "сквозь пальцы", даже не предоставляет отчет о проделанной работе. В принципе, теоретически они каждый день за эти деньги могли бы присылать отчет о том, что они проделали", – поведала о ситуации певица.

На поиски собаки отводится две недели со дня заключения договора, отметила Ольга. Когда срок истечет, знаменитость раскроет подписчикам название фирмы, чтобы они не обращались в контору за услугами.