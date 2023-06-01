Вернувшаяся из отпуска Орлова показала трогательное видео

Звезда поделилась, как ее встретили дома после отдыха на Мальдивах.

В начале февраля в жизни Ольги Орловой произошло очень радостное событие. 45-летняя певица стала мамой во второй раз и родила дочку Анну. Многие ожидали, что после появления малышки на свет новоиспеченная мама не будет отходить на нее ни на минуту. Однако Ольга дала понять, что придерживается других взглядов.

Подписчики часто критикуют Орлову за то, что ее образ жизни практически не изменился после рождения ребенка. Знаменитость продолжает не только работать, но и путешествовать. Недавно певица решила развеяться и отправилась в романтическое путешествие на Мальдивы вместе с мужем. При этом дочка супругов осталась в Москве под присмотром няни.

Накануне артистка опубликовала в соцсетях трогательный ролик, снятый сразу после ее возвращения домой. На кадры попал момент встречи Ольги с четвероногими любимцами после разлуки. Домашние питомцы радостно бросились к хозяйке на улице у дома и едва не снесли ее с ног.

"Теперь встречи делятся на "встречу с хвостиками" и "встречу с Анюткой". Первая часть традиционно сразу", – подписала видео Орлова.

Кроме того, Ольга заранее дала ответ всем тем, кто переживает за ее дочку. Знаменитая блондинка объяснила, что встречу с малышкой покажет в блоге чуть позже, когда придет в себя после длительного перелета.