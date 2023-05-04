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Четверг 4 мая

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Печальный прогноз: что ждет брошенную Орловой новорожденную дочку

Печальный прогноз: что ждет брошенную Орловой новорожденную дочку
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Врач объяснил, чем может обернуться для девочки решение матери.

Недавно в жизни Ольги Орловой произошло радостное событие. Певица стала мамой во второй раз и подарила супругу прекрасную дочку Анну. Можно было предположить, что после появления долгожданной малышки на свет новоиспеченная мама не будет отходить от нее буквально ни на шаг. Однако Ольга дала понять, что придерживается иных взглядов.

В своем личном блоге артистка открыто рассказывает о материнстве и делится нюансами нового статуса с подписчиками. Так, звезда рассказала, что выступает за раздельный сон с ребенком. Часть поклонников раскритиковала знаменитость за такую позицию. Многие фанаты переживают за брошенную мамой в другой комнате новорожденную малышку и гадают, как раздельный сон отразится на девочке в будущем. На этот вопрос ответила семейный психолог, кандидат психологических наук Наталья Искра.

В беседе с Пятым каналом специалист отметила, что совместный сон первые годы жизни благоприятно влияет на ребенка. По словам психолога, малышу необходимо чувствовать маму рядом, чтобы сформировать безопасную привязанность. Кандидат психологических наук утверждает, что в противном случае у ребенка могут возникнуть проблемы в общении с людьми в будущем.


"Считается, что в возрасте до полутора лет должно формироваться ощущение безопасности мира. Психодинамические теории считают, что если это не сформировано, то человек потом будет всю жизнь пытаться, вернуться на эту стадию. Например, попадать в постоянно зависимые отношения ", – объяснила Наталья Искра.

Нельзя отрицать, что этот печальный прогноз может коснуться и наследницы Ольги Орловой. Впрочем, возможно, звезда еще пересмотрит свои взгляды. Нет сомнений, что при любом исходе девочку ждет прекрасное будущее.

4 мая 2023, 14:40
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Хабенский, Шевчук, Орлова и другие звезды-супергерои

Константин Хабенский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юрий Шевчук. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Василий Меркурьев — в центре. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Гоша Куценко. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Иосиф Кобзон. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Михаил Муромов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

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