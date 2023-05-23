"С высокой степенью вероятности": родившая Орлова заговорила о третьем ребенке

Экс-солистка "Блестящих" ответила на вопрос подписчицы о новой беременности на отдыхе.

Ольга Орлова – не только известная на всю страну певица, но и мама двоих детей. Своего первенца, сына Артема, звезда родила еще в 2001 году от бизнесмена Александра Карманова. А недавно семья знаменитости пополнилась долгожданной дочкой. Отцом малышки стал второй супруг телеведущей Валерий.

Вторая беременность Ольги Орловой стала одной из самых обсуждаемых тем последних месяцев. Пока одни искренне поздравляли певицу, другие то и дело набрасывались на нее с критикой. Злые языки судачили, что звезда носит накладной живот и обманывает поклонников. Как бы там ни было, в начале февраля Ольга стала мамой во второй раз.

Казалось, что после появления малышки на свет разговоры недоброжелателей наконец сойдут на нет. Орлова наслаждалась материнством и щедро делилась с подписчиками нюансами своего нового статуса. Однако некоторые продолжали осуждать чуть ли не каждый шаг певицы. Сначала злопыхатели раскритиковали звезду за то, что она пускает на кровать собак, а затем отчитали за раздельный сон с ребенком.

Несмотря на критику, певица продолжает откровенничать с публикой. Накануне Ольга ответила на вопросы подписчиков во время отпуска на Мальдивах и неожиданно заговорила о еще одном ребенке. Один из поклонников предположил, что супруги отправились на отдых за третьим малышом. Орлова восприняла вопрос пользователя с юмором. "С высокой степенью вероятности", – загадочно ответила звезда.