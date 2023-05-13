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Суббота 13 мая

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Ольга Орлова сияет от счастья на крещении дочери

Ольга Орлова сияет от счастья на крещении дочери
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Певица Ольга Орлова широко отпраздновала крещение дочери.

Недавно известная певица Ольга Орлова во второй раз стала мамой. В начале февраля этого года на свет появилась девочка, которую назвали Анной. Сегодня же прошло торжественное событие – крещение малышки.

Телеведущая рассказала поклонникам о грядущем мероприятии в социальных сетях. Экс-солистка группы "Блестящие" продемонстрировала на своей странице крохотное платье, в котором собралась крестить ребенка.

Крестной Ольга Орлова выбрала телеведущую Ксению Бородину, с которой их связывают дружеские отношения. На церемонии присутствовала вся семья телеведущей, а таинство крещения снимал профессиональный фотограф.

На церемонии Бородина блистала в строгом наряде в светлых оттенков, на голову же накинула шелковый платок с мелким орнаментом. Ольга Орлова появилась на крестинах в белоснежном костюме, который подчеркнул ее точеную фигуру.

В личном блоге артистка неоднократно делилась, что вторая беременность далась ей нелегко. У Ольги Орловой разошлись ребра, что оказались достаточно неприятным приключением. После родов возвращение костей на место было болезненным и крайне сложным процессом.

Также телеведущая отказалась от грудного вскармливания. По словам Орловой, она аллергик, поэтому ей приходится пить сильнодействующие препараты, которые не совместимы с кормлением ребенка.

13 мая 2023, 19:26
Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.ru
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Орлова, Катина, Лайвли и другие знаменитости, которые родят в 2023 году

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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