Певица поделилась интимными подробностями своей жизни

Маша Распутина стала объектом внимания прессы после того, как она призналась, что не пускает мужа в свою спальню. Певица установила строгие правила для домочадцев и посетителей, чтобы никто не мешал ей в ранние часы. Вход в спальню преграждают массивные двойные двери. Кроме того, она не любит, когда ее беспокоят по утрам, и не разрешает подавать кофе в постель.

Однако, несмотря на свои строгие правила, Маша Распутина озабочена своим здоровьем и красотой. Она делает ритуалы каждый день, включая омовение водой и питье чая из лечебных трав. Она также занимается йогой и гимнастикой цигун.

Певица также уделяет особое внимание своей коже и лицу. Она делает специальную гимнастику для лица и проводит процедуры со специальным льдом, который сама готовит с добавками молодого вина, лимона и разных трав.

СМИ любят раздувать скандалы и спекуляции, но в случае с Машей Распутиной, это все лишь пустые слухи. Певица просто заботится о своем здоровье и комфорте, и не желает, чтобы кто-то мешал ей в ранние часы. Ее ритуалы красоты и здоровья являются ее личным делом, и она имеет право на них.

Вместо того, чтобы осуждать Машу Распутину за ее правила и ритуалы, мы должны уважать ее личное пространство и выбор.

