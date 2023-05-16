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Группа "Воровайки" может выступить в замке Пугачевой

Группа "Воровайки" может выступить в замке Пугачевой
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Продюсер коллектива отметил, что теоретически его солистки могли бы спеть на конкурсе, предложенном Стасом Барецким.

Последние недели в стране активно обсуждается замок Аллы Пугачевой, уехавшей за границу вместе с семьей. Все началось с новостей о том, что на имение в деревне Грязь внезапно нашелся покупатель. Им себя назвал скандально известный шоумен Стас Барецкий.

Сначала музыкант объявил о покупке роскошной недвижимости, а затем заговорил о ближайших планах по ее использованию. В начале мая Барецкий заявил, что планирует открыть двери замка для журналистов и местных жителей после праздников. Теперь же мужчина решил устроить в семейном гнездышке Пугачевой музыкальный конкурс, альтернативный "Евровидению".

"Русовидение", как окрестил песенный конкурс Стас Барецкий, может состояться этим летом. Инициатор заявил, что намерен пригласить для участия в конкурсе отечественных артистов и исполнителей дружественных стран. Одной из кандидатур стала известная группа "Воровайки".

В беседе с интернет-изданием "Помосковье сегодня" продюсер исполнительниц русского шансона высказал свое мнение по поводу предложения Барецкого. Никита Надыктов отметил, что в репертуаре его коллектива есть песни, которые могли бы быть исполнены на конкурсе. Однако слова скандального шоумена мужчина считает шуткой.

"Мы могли бы выступить, это все обсуждается. В репертуаре нашего коллектива есть и патриотические песни. Но так как предполагается развлекательное шоу, у нас есть много развлекательных и юмористических песен. У нас вообще группа, так скажем, юмористическая. Поэтому мы бы подошли", – заявил продюсер "Вороваек".

16 мая 2023, 14:40
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

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