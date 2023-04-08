"Опустилась в глазах": на втянутую в жуткий скандал Долину напали толпой

Певица испортила людям праздник.

Певица Лариса Долина часто становится героиней светской хроники из-за громких заявлений в чей-либо адрес. Недавно певица оказалась втянутой в скандал, связанный с ее вокальными данными.

Дело в том, что народная артистка обошла своих коллег в "Трех аккордах", чем вызвала возмущение общественности. Зрители не согласились с решением жюри. Публика лезет из кожи вон, чтобы доказать, что приз ушел не в те руки.

Россияне считают, что наиболее впечатляющие навыки продемонстрировал бывший гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор. Выразительный голос и обаяние артиста покорили зрителей. Певец справлялся с любыми творческими задачи и буквально плавал в разных жанрах, чувствовал себя как рыба в воде.

Гор соревновался с Ларисой Долиной до последнего. Люди не теряли надежду, что он одержит безоговорочную победу. Такая уверенность продлилась до тех пор, пока самый принципиальный из судей Александр Новиков вдруг не отдал джокера Долиной.

Такое решение не нашло отклика у большинства зрителей. "Долина испортила людям праздник", "Бессовестная! Опустилась в глазах своих зрителей...", — писали в комментариях недовольные. Стоит отметить, что сам Гор никак не комментирует шоу. Молчание артиста сочли подтверждением его обиды на незаслуженный проигрыш.