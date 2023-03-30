"Наглая старая мумия!": циничную зазнайку Долину погнали в шею

Зрители шоу "Три аккорда" на Первом канале требуют выгнать российскую певицу Ларису Долину из состава жюри. Это произошло после того, как на артистку обрушился шквал критики в комментариях программы. Фанаты задались вопросом, на своем ли она месте, да и вообще какова ее цель работы на проекте?
"Наглая старая мумия! Ей удалось даже Новикова смутить своей наглостью... Она так же подходит Шансону, как Кортункова к балету!"; "Со всем уважением к Ларисе Долиной, есть вопрос: зачем она пришла на этот проект?" – написали зрители.
Россияне считают, что в последнее время Долин аперегибает палку и ведет себя чересчур цинично. Иногда можно было бы вести себя и поскромнее, а не как пуп земли. Пора и честь знать, считают поклонники программы "Три аккорда".
Кроме того, телезрители усомнились в справедливости оценки участников программы и поставили под вопрос всю систему жюри, пишет ФАН.
Ранее в эфире Первого канала разразился скандал. Зрители посчитали, что именно из-за 67-летней Ларисы Долиной из шоу "Три аккорда" убрали шансонье Александра Новикова, который раскритиковал ее исполнение песни "Гоп-стоп".