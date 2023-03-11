Попутала берега: совершившую страшную ошибку хамку Долину закатали в асфальт

Лариса Долина набросилась на жертву.



Чтобы не сидеть без дела, да немного поднять свои рейтинги, Лариса Долина согласилась поучаствовать в музыкальном шоу "Три аккорда" на Первом канале. Там певица демонстрирует всем собравшимся, что может она петь не только привычные её рту джазовые композиции, но и вполне может потянуть шансон. Правда, в том что у неё это отлично получается, уверена на 100 процентов лишь она сама.

Постоянные зрители телепрограммы, которые посмотрели каждую серию по несколько раз, утверждают, что оценки жюри не всегда являются объективными. Якобы многие из за тех, кто решает судьбу участников, хотят похвалить всех, кто притронулся к микрофону. Засыпают, иными словами, всех конкурсантов незаслуженной похвалой.

И лишь один из членов жюри бард Александр Новиков имеет, как утверждают, смелость сказать участникам о том, что номер у них получился далеко не лучшим. Например Ларисе Долиной он посоветовал не браться за мужские блатные песни.

Однако, вместо того, чтобы прислушаться к совету коллеги, Долина разошлась, начав с хамством и гонором препираться с Новиковым, который в шоу имеет более привилегированное положение. В результате певец даже сообщил, что покидает шоу.

Из-за этого совершившую страшную ошибку хамку Ларису Долину закатали в асфальт пользователи Сети. Многие уверены, что продюсеры шоу были не правы, когда пригласили артистку присоединиться к команде. Иные же утверждают, что женщина попутала берега.



"Долина в "Трех аккордах" самое слабое звено", "Долиной явно завышают оценки!", "Разве можно обсуждать мнение жюри, тем более по-хамски, с гонором?!", "Долина – большая ошибка администрации шоу", – пришли в негодование пользователи Сети из-за поведения Ларисы Долиной.

