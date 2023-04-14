Кормят из трубочки: Тяжелобольной малышке Орловой стало хуже

Ольга Орлова не понимает, как такое могло произойти!

В жизни экс-солистки группы "Блестящие" в этом году произошла настоящая радость! Знаменитая блондинка стала мамой во второй раз, родив на свет дочку, которой дали имя Анна. В доме Ольги Орловой царила счастливая атмосфера, пока не произошло страшное с ее любимой малышкой.

Благо речь идет не о долгожданном ребенке. Дело в том, что не так давно звезда "Дома-2" приютила кошечку Соню, которая еще совсем малютка по животным меркам. Вчера артистка сообщила поклонникам, что питомцу резко стало плохо: началась рвота с кровью, пропал аппетит. Обеспокоенная теледива отправила пушистую любимицу в больницу, где врачи диагностировали панкреатит и приняли решение оставить ее в стационаре.

Из-за своей занятости Ольга Орлова получает информацию о самочувствии животного на онлайн-почту. Вчера она показала сообщение доктора, прочитав которое становится понятно, что малышке стало хуже. "Состояние тяжелое", – сообщили в клинике. Более того, из-за отказа от еды с сегодняшнего дня кошечку кормят из трубочки.

Звезда "Дома-2" вчера даже съездила навестить тяжелобольного питомца. В своем микроблоге она разместила видео, на котором кошка запечатлена очень слабой и грустной.

"Бедная моя", – подписала кадры безутешная Ольга Орлова.