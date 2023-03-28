"Муж каждый день пьет": Орлова рассекретила проблемы в браке после рождения ребенка

Не так давно экс-солистка "Блестящих" стала мамой во второй раз. Беременность звезды сопровождалась слухами о том, что вынашивает ребенка на самом деле она не сама, а округлившийся живот – накладной. Даже когда родившая Ольга Орлова показала фотографию из больницы с малюткой на руках, волна обвинений во лжи не утихла.
Впрочем, ведущая "Дома-2", кажется, уже не нервничает из-за постоянных подозрений публики и к очередным комментариям о "фальшивой" беременности или помощи суррогатной матери относится с юмором. К слову, волна негатива не отвернула ее от поклонников. Блондинка продолжает активно вести социальные сети и общаться с подписчиками на разные темы.
Время от времени Ольга Орлова получает от женщин просьбы дать совет в той или иной ситуации. Так, вчера звезда показала в своем микроблоге историю, которую получила от поклонницы, таким образом рассекретив проблемы в чужом браке, которые продолжаются даже после рождения ребенка.
"Муж каждый день пьет, уйти некуда, сын держит, учеба у него", – поделилась с певицей женщина.
Она в ответ заявила, что никогда не понимала, как можно жить с человеком, у которого постоянные проблемы с алкоголем. И, по ее мнению, самое страшное, что за всем этим наблюдает ребенок, для которого происходящее может превратиться в травму на всю жизнь. Ольга Орлова слегка раскритиковала поклонницу, отметив, что учебой сына та оправдывает свое бездействие или же на самом деле ее все устраивает.