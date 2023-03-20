"Наконец-то": Разыгравшая роды Орлова предъявила настоящую мамочку

Ольга Орлова показала фотографию.

Не так давно семья знаменитой блондинки стала на одного человека больше. В 45 лет она стала мамой во второй раз, что было настоящим шоком для многих россиян из-за предрассудков по поводу возраста. Именно поэтому беременность Ольги Орловой сопровождалась слухами.

Звезду "Дома-2" обвинили в том, что она рожала не сама и на самом деле прибегла к помощи суррогатной матери. Впрочем, экс-солистка "Блестящих" отчасти сама спровоцировала сплетни, ни разу не показав голый живот. Когда малышка, которой дали имя Анна, появилась на свет, артистка опубликовала снимок из палаты. Но даже это не спасло ситуацию, ведь ее обвинили в том, что она разыграла роды и, мол, для этого арендовала палату.

Публика до сих пор не может успокоиться, выискивая все новые доказательства обмана Ольги Орловой. Она постоянно получает вопросы о сурмаме, упреки в том, что ребенок "слишком большой" и прочую, по ее мнению, ерунду. Но все же нашлись те, кто поверил в историю звезды и теперь умиляется трогательными кадрами с дочерью.

Некоторых поражает связь питомцев с новым членом семьи. Одна из нескольких собак звезды всегда демонстрировала суровый и даже воинственный характер. Но с появлением малышки в доме стала очень заботливой и не отходит от кроватки. По мнению поклонников, она стала настоящей мамочкой, а трогательную фотографию с ней блондинка предъявила публике.



"Наконец-то найдена мать ребенка, это Дина", – пишут с иронией фанаты под снимком, где собака наблюдает за дочкой Ольги Орловой.