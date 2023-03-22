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Среда 22 марта

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"Боже мой, до чего я дожил": крик души 77-летнего Хазанова

"Боже мой, до чего я дожил": крик души 77-летнего Хазанова
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Артист такого поворота не ожидал

В эту пятницу 24 марта в 21:30 на телеканале "Россия" зрителей ждет новая порция сюрпризов музыкального шоу "Моя Мелодия". По задумке продюсеров, у каждого героя программы есть дорогие сердцу мелодии: они способны переносить их на десятилетия в прошлое, возвращать туда, где они были счастливы, соединять с людьми, которые были им дороги.

В этот раз ведущий гранд-шоу Николай Басков пригласит на сцену Геннадия Хазанова, Ильдара Абдразакова, Любовь Успенскую, Алексея Глызина, Ярослава Сумишевского и Таисию Повалий. Когда откроется занавес, прозвучит мелодия, и начнется действо, их ждут только добрые переживания и неожиданные, но всегда теплые встречи, ведь шоу "Моя Мелодия" о любви и крепкой дружбе.

Фото: пресс-служба

"Я совершенно не представлял, куда я попаду, что со мной будут делать, кого я увижу. Все, что угодно мог предположить, но не то, что в итоге произошло на съемке! А когда уже увидел всех на сцене, подумал: "Боже мой, до чего я дожил! Разве я мог мечтать об этом?!" Признаюсь, шоу "Моя Мелодия" получилось меня удивить", – улыбается Хазанов.

22 марта 2023, 16:00
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Хазанов и Ярмольник потрясли театр своим видом

Художественный руководитель Театра им. Вахтангова Римас Туминас.
Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе.
Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Наталья Дементьева и телеведущий Максим Галкин.
Актер Вениамин Смехов с супругой театроведом Галиной Аксеновой.
Певец и композитор Олег Митяев с дочерью Дарьей.
Актриса Татьяна Догилева с дочерью Екатериной.
Актер, телеведущий Александр Олешко и актриса Вера Васильева.
Актриса Светлана Немоляева.
Актер Всеволод Шиловский и театральный режиссер Андрей Житинкин.
Телеведущая Анна Шатилова и режиссер Владимир Меньшов.
Актер Борис Клюев.
Режиссер Александр Жигалкин и ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий.
Актер Эдуард Радзюкевич (в центре).
Музыкант, композитор Сергей Никитин.
Юморист, художественный руководитель театра Эстрады Геннадий Хазанов.
Актриса Юлия Рутберг.
Актриса Мария Аронова.
Актриса Нонна Гришаева и историк моды Александр Васильев.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Художественный руководитель "Московского академического театра сатиры" Александр Ширвиндт.
Праздничный торт.
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Дмитрий Певцов, Игорь Верник, Александр Олешко.
Актер Леонид Ярмольник.
Музыкант Евгений Маргулис.

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