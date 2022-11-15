"Омертвение тканей": 76-летнего Хазанова пришибло смертью

76-летний артист эстрады, актер театра и кино Геннадий Хазанов — человек высокообразованный и интеллигентный. На публике он всегда держался уверенно и статно, подчеркивая гибкий ум отличным чувством юмора. Артист не боялся шутить даже на тему смерти. Так, в арсенале его цитат есть не одно саркастичное высказывание.
"Если творчество не сопряжено с поиском, с риском, с поражениями и парением, не будет ни открытий, ни движения, а впереди только постепенное омертвение тканей", — иронично подмечал артист.
Но неожиданно Геннадий Хазанов напоролся на испытания со здоровьем, его практически пришибло смертью. На съемках одного из телешоу он выглядел растерянно и неподготовленно. По мнению таролога Марианны Абравитовой, Хазанов "испытал сильный страх смерти", заставивший его пересмотреть ценности.
"То, что сейчас с ним происходит, это поворот вспять в энергетическом и психологическом плане", — продолжает читать расклад таролог. Возможно, именно по этой причине Геннадий Хазанов стал меньше внимания уделять внешнему виду и сфокусировался на внутреннем состоянии. Очевидно, что человеку в подавленном состоянии совсем не до публичных выходов. Помолимся же!