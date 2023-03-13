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Ольга Орлова признала рождение ребенка суррогатной матерью

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Орлова перестала скрывать правду.

Российская певица и ведущая шоу "Дом-2" Ольга Орлова недавно стала матерью во второй раз. Она родила дочь от нового мужа Валерия, девочку назвали Анной. Звезда забеременела, когда ей было 44 года, что стало настоящей сенсацией как для коллег, так и для фанатов артистки.

Не удивительно, что на фоне этого в Сети появилось много слухов о том, что беременность Ольги Орловой якобы ненастоящая. Даже несмотря на то, что она появлялась на светских вечеринках с животом и выкладывала в соцсетях снимки во время беременности, ей не верили и не верят до сих пор. Многие считают, что живот у Орловой был накладной, а ребенка ей якобы выносила суррогатная мать.

На днях ее снова стали донимать пресловутыми вопросами о беременности и родах.

"А вашего сына тоже рожала суррогатная мать?" – спросил поклонник.

"Естественно! От накладного мужа", – отшутилась Ольга Орлова.

Таким образом звезда с юмором признала рождение ребенка суррогатной матерью. Напомним, у Ольги Орловой есть взрослый сын Артем от предыдущего брака с бизнесменом Александром Кармановым. В первый раз бывшая солистка "Блестящих" стала мамой в 2001 году. Сейчас у Орловой с бывшим теплые отношения, они продолжают общаться.

13 марта 2023, 13:40
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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