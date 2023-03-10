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Не накладной: Обвиненная в фальшивой беременности Орлова впервые показала живот

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Орлова утерла нос неверующим.

На 45-м году жизни экс-солистка "Блестящих" ошарашила россиян новостью об интересном положении. Для многих стало шоком то, что блондинка решилась на второго ребенка в таком взрослом возрасте. Важное событие в жизни Ольги Орловой породило массу слухов: ее стали обвинять в фальшивой беременности.

Какие только комментарии не появлялись под свежими снимками звезды "Дома-2". Писали, что она якобы носит накладной живот, а ребенка на самом деле ей родит суррогатная мама. Впрочем, артистка сама провоцировала народ на сплетни, ни разу не оголив свой животик в период вынашивания малыша.

Не так давно певица родила и для неверующих фанатов даже опубликовала фотографии из больничной палаты с новорожденной дочкой на руках. Однако даже это не смогло остановить поток негатива, который можно увидеть на странице Ольги Орловой в соцсетях до сих пор. Вчера экс-солистка "Блестящих" поделилась кадром, на котором впервые показала обнаженный живот с момент своей беременности.

Правда, снимок оказался свежим, и на нем блондинка предстала уже после родов. Зато можно сказать с точностью, что этот живот не накладной. Но негативно настроенная публика даже в этой безобидной фотографии умудрилась обвинить звезду в том, что она водит людей за нос. Но некоторые все же встали на защиту блондинки.

"Даже полоска осталась на животе после родов. Такая бывает только после беременности", – написал кто-то в комментариях под постом Ольги Орловой.

10 марта 2023, 08:40
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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