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"Шавки": родившая Орлова кричит матом из-за разоблачения куклы-ребенка

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Ольга Орлова не выдержала.

6 февраля 45-летняя Ольга Орлова родила дочь, которую назвала Анной. Певица долго скрывала беременность от поклонников, так как боялась рисков из-за возраста. Позже звезда призналась, что забеременеть у нее получилось не с первой попытки, и до успешного зачатия у нее было несколько неудачных попыток.

Сейчас Ольга Орлова рассказывает в своем аккаунте об опыте материнства и показывает снимки с долгожданной дочерью. Однако среди подписчиков Орловой нашлись и скептики, которые не поверили в ее счастье. По словам некоторых, Ольга Орлова якобы носила накладной живот и не рожала сама.

На днях певица показала снимок, на котором держит на руках свою дочь. Подписчики пришли к выводу, что ребенок слишком крупный для трехнедельного возраста.

"Сколько ребенку? Такой большой"; "Малышка такая большая на фото, будто месяца два уже"; "Ребенок старше гораздо выглядит. У меня племяннице тоже месяц, но она гораздо меньше, но вес один"; "Ребеночек месяца на три выглядит, что-то здесь не то"; "Прям очень крупный ребенок, девочке ведь три недели всего"; "Не мог ребенок за три недели так подрасти, а она все доказывает, что родила сама. А агрессивные тетки, ее поклонницы, как шавки, пытаются это доказать", – написали скептики.

В ответ на это Ольга Орлова не стала терпеть и выругалась матом.

1 марта 2023, 10:40
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

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