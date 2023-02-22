Показала, что носила под одеждой: Обвиненная в фальшивой беременности Орлова наконец-то раскрыла правду

Орлова не стала молчать.

В начале февраля экс-солистка «Блестящих» родила на свет девочку, которой дали имя Анна. Ольга Орлова сфотографировалась с новорожденной малышкой на руках в палате, однако даже это не остановило поток слухов о том, что она вынашивала ребенка и рожала не сама.

Как только новость об интересном положении телеведущей стала известна общественности, ее стали обвинять в фальшивой беременности. Поводом для этого стал возраст блондинки, ведь в 45 лет не так много женщин решаются на материнство. Что только не писали ей в социальных сетях: про накладной живот, суррогатное материнство… А сейчас некоторым кажется, что ребенок слишком большой для младенца.

Однако это не отразилось на желании Ольги Орловой общаться со своими поклонниками. Она продолжает показывать им дочку и рассказывать про прошедшие роды. Накануне артистка затронула еще одну животрепещущую тему – ее фигуру после появления на свет Анечки. Как оказалось, многие ее поклонницы спрашивают об ее успехах в этом плане.

И блондинка наконец-то раскрыла правду. Во-первых, показала, что в день записи видео носила под одеждой послеродовой бандаж. А во-вторых, заявила, что худеет медленно, но уже успела сбросить 11 килограммов. Как оказалось, быстро привести себя в форму Ольге Орловой не удается из-за кесарева сечения, но она не сдается.