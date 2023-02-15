"Это не ребенок, это кукла": Потерявшая малыша после родов Орлова нашла замену

Ольгу Орлову критикуют.

Экс-солистка "Блестящих" в прошлом году ошарашила всех новостью о том, что она ждет ребеночка. Певице, на минуточку, уже 45 лет! Неудивительно, что вокруг Ольги Орловой поползли разные слухи: кто-то говорил, что она прибегла к суррогатному материнству, кто-то – что ее живот накладной.

Но после интервью Алене Жигаловой сомнения в том, что артистка сама вынашивает малыша, должны были развеяться. Звезда рассказала, как тяжело ей дался этот путь. Кажется, она и не представляла, что после первых родов 21 год назад, когда на свет появился ее сын, забеременеть еще раз будет сложно. Певица потеряла малыша, причем не один раз, но не остановилась и все-таки добилась своей цели!

6 февраля у Ольги Орловой и появилась дочка, которой родители дали имя Анна. И для блондинки это настоящее счастье! Что уж говорить, в День святого Валентина она нашла замену банальным подаркам, заявив, что для нее главный презент – малышка.

"Мой цветочек на День влюбленных", – трогательно написала певица, разместив снимок с малюткой на руках.

Но вместо поздравлений с праздником на звезду вновь обрушились подозрения: мол, малышка не похожа на настоящую, а также выглядит не как младенец.

"Это не ребенок, это кукла. Ребенок какой большой, как двухмесячный. Хоть бы посмотрели, как малыши выглядят новорожденные", – пишут в комментариях под постом Ольги Орловой люди.