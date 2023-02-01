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"Расчленить": Приходько вспорола упекшую в психушку родную дочь Машу Распутину

Маша Распутина не успела и рот открыть.
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Бывшая участница "Фабрики звезд" Анастасия Приходько в современном шоу-бизнесе редко появляется в инфополе, а то и вовсе никогда. Поэтому ей ничего не остается кроме как поливать помоями своих звездных коллег, чтобы хоть как-то напомнить о себе.

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Маша Распутина

Маша Распутина певица

На этот раз под горячую руку попала российская певица Маша Распутина, которая недавно имела неосторожность прокомментировать свою политическую позицию. В беседе с журналистами Распутина пришла к выводу, что русские и украинцы один народ. Анастасию Приходько возмутил этот факт, ведь она считает себя исключительно украинкой, пишет РИА ФАН. Комментируя заявление Маши Распутиной об оном народе, Приходько съязвила.

"Расчленить? Это как раз мы сейчас и делаем! Один народ? Учи историю! А вот то, что ты вспомнила начало своей карьеры и проституцию — это факт!" – возмутилась Приходько, вспоров таким образом больную рану в жизни Распутиной.

35-летняя Анастасия Приходько припомнила Маше Распутиной и скандал с дочерью, которая якобы помешала певице построить новую любовь с олигархом и попала в психиатрическую клинику.

Ранее Маша Распутина рассказывала, что стала общаться со старшей дочерью Лидией только после смерти первого мужа, продюсера Владимира Ермакова. По словам Распутиной, именно он забрал дочь к себе, а потом сдал ее в психушку.

Маша Распутина. Фото: Alexander Keltik/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2023, 09:20 Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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