Денег куры не клюют: богачка Распутина спустила миллион на новогодние платья

Наряды от Аники Керимовой уже давно есть в гардеробах Филиппа Киркорова, Наташи Королевой и других. Недавно она принарядила к Новому году и Машу Распутину.

"Маша – широкой души человек, – заверила Анника. – Мы ей пошили несколько новых нарядов, в которых она сейчас появляется на шоу "Суперстар". Все наряды – ручной работы, усыпаны кристаллами Сваровски. Сколько килограммов камней ушло на новогодние наряды Маши? Думаю, килограмма три точно".

Аника Керимова недавно возглавила Комитет индустрии моды Москвы. И сегодня не только сама создает наряды, но и помогает другим российским дизайнерам решать различные проблемы, связанные с производством.

Что же касается Распутиной, то один из роскошных нарядов Маша покажет поклонникам в Новый год. Певица планирует выступить в нем на главном новогоднем огоньке на Первом канале – там будут звучать главные хиты "нулевых". Звезда будет петь "Розу чайную" в дуэте с Филиппом Киркоровым.

"Открою секрет: это – платье с кристаллами Сваровски, которое максимально подчеркивает все достоинства Марии, – рассказала Аника. – В первую очередь, ее роскошные ноги. Маша была несколько раз на примерках, вносила некоторые коррективы. Мы с ней уже давно нашли общий язык. Все разговоры о том, что она очень капризная, – чушь полная. Приятная, добрая и очень эффектная"

Стоимость нарядов для Распутиной Керимова раскрывать не стала. Но, если судить по ценам Дома моды, то Маша потратила на новогодние наряды чуть больше миллиона рублей.