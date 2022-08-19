"Надо срочно ликвидировать": "сестричка" Началовой сообщила о выброшенном после кремации прахе

Сегодня Исаева с семьей отдыхает в объявленной недружественной нам Болгарии. Там-то и обнаружилась страшная находка. "К нам на пляж заплыла траурная урна, явно выкинутая в море, – шокировала Исаева. – Случайно выловили ее. Качалась на волнах. Уже без крышки. Внутри – порошок, сами понимаете какой. Побоялись ее перезахоронить, хотели отнести на пирс и скинуть в море. И почему-то не стали этого делать".
Исаева перетирала ладошкой намокший порошок из погребального саркофага и думала о скоротечности жизни. Ведь этот порошок – все, что осталось от человека, который любил, надеялся, верил, мечтал, строил планы, воспитывал детей, слушал музыку....
"Мне кажется, эту урну надо срочно ликвидировать, – полагает Анна. – Иначе неупокоенный прах будет тянуть за собой людей".
Стоит заметить, что смерть даже не отдыхе напоминает впечатлительной Исаевой о бренности земного бытия. В день, когда в море была найден урна с человеческим прахом, Анна узнала о смерти близкого друга. "Ковид никого не щадит, – смахивает слезу звездная пиарщица. – За его жизнь боролись бургасские врачи. Еще пару недель назад здесь, в Поморье, сидели за столом, шутили, смеялись. Вот как бывает. И ничего тут не скажешь".