Вновь узнавший о раке у родной женщины Фриске ревет белугой: Четвертая стадия, метастазы

В 2015 году россиян потрясла смерть солистки группы "Блестящие". Сразу после рождения долгожданного сына Платона женщина столкнулась с онкологией, и, несмотря на длительное лечение, скончалась, не дожив месяца до своего 41-летия.
Однако на этом злоключения семьи Фриске не закончились. На днях сестра певицы Наталья начала сбор денег на лечение онкологии – раком заболела двоюродная сестра. Причем заболевание вошло в четвертую стадию, победить которую практически невозможно.
Владимир Фриске рассказал, что все пребывают в шоке от печальной новости. Ему было непросто вновь узнать, что родную женщину съедает коварный рак. "Эта девочка — моя племянница, дочь моей единственной сестры", – говорит отец покойной солистки "Блестящих". По словам Владимира Борисовича, она тоже скончалась от онкологии, еще в 2011-м.
"Через год раком заболела ее дочка Таня. Жанночка ей помогала, она связалась с Кобзоном и ее начала лечить женщина, которая лечила его и вытащила Таню", – говорит Фриске. Мужчина рыдает белугой, рассказывая о новой трагедии в семье. Одиннадцать лет у его племянницы была ремиссия, но теперь заболевание вернулось.
"Ни с сего рецидив пошел, четвертая стадия, метастазы. Она просит и кричит: ''Я хочу жить'', – поделился Владимир Фриске.
Сложность лечения Татьяны заключается еще и в том, что женщина находится в Одессе. Родственники не понимают, как ей помочь, так как есть проблема в транспортировке, а медлить – смерти подобно, ведь больной срочно нужна мощная доза химиотерапии.