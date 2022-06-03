"Отпустил": покинутый невестой Шепелев не находит себе места

Дмитрий Шепелев в течение нескольких лет состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой.

На днях бывшему избраннику Жанны Фриске пришлось принять трудное решение, связанное с его нынешней возлюбленной. Дмитрий Шепелев согласился отпустить избранницу в отпуск с подругами в живописный Дагестан.

"Отпустил Катю," – грустно признался мужчина в соцсетях под снимком возлюбленной.

Несмотря на то, что решение уже принято и Тулупова, судя по всему, уже уехала, покинутый невестой шоумен никак не находит себе места. Влюбленный мужчина признался подписчикам, что он до сих пор не уверен в том, хорошая ли это была идея. При этом не совсем понятно, за что больше всего переживает Шепелев: за безопасность своей невесты или за то, что он сам не справится с тремя детьми.

В любом случае поклонники решили поддержать шоумена и заверили его, что в Дагестане совершенно безопасно да и маме нужно иногда отдохнуть с подругами. Кроме того, короткие периоды разлуки идут на пользу любой паре – заметили пользователи.

Напомним, что у Шепелева и Тулуповой на двоих трое детей. У Екатерины от прошлых отношений есть дочь Лада, Дмитрий же воспитывает сына покойной Жанны Фриске – Платона. В прошлом году у пары родился общий ребенок – сын Тихон. Пока мама наслаждается отдыхом в Дагестане, старшим в этой компании остался именно Дмитрий Шепелев.