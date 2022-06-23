Пошел ко дну: стало известно о страшной участи брошенного Шепелева

Дмитрия Шепелева в последнее время не видно и не слышно. Продюсер назвал причину.

Ведущий Дмитрий Шепелев обрел популярность после брака с певицей Жанной Фриске. После ее смерти шоумен все чаще стал мелькать в скандальных хрониках, связанных с разделом имущества и правами на опеку сына Фриске Платона. Между бывшими родственниками развязалась настоящая война.



Сначала стороны не могли поделить наследство. Потом Шепелев запретил родителям Жанны Фриске видеться с их единственным на тот момент внуком. Платон до сих пор не может проводить время с дедушкой и бабушкой. В последнее время о Шепелеве говорят все меньше. По сути он пошел ко дну.

После ухода из передачи "На самом деле" на Первом канале его имя словно кануло в лету. Продюсер Леонид Дзюник рассказал, что ведущий Дмитрий Шепелев осознает свое забытье и совсем этому не рад. Именно поэтому недавно он пытался казаться причастным к успеху Басты.

На днях рэпер собрал огромную аудиторию на концерте в Санкт-Петербурге. Шепелев в личном блоге сообщил, что без него дело не обошлось. н отметил, что организацией встречи Басты с поклонниками занимались его друзья. Таким образом Шепелев фактически примазался к успеху Басты.

"Диму Шепелева по большому счету начали забывать. К сожалению или к счастью. Вот эти его высказывания — это лишь попытка напомнить о себе и показать, что он еще в чем-то там принимает участие", – заявил продюсер.