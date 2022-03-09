Горячо: согрешившая во время беременности сестра Фриске взяла в рот прямо в машине

Известная сеть ресторанов быстрого питания объявила, что временно закрывает 850 своих ресторанов и приостанавливает свою деятельность в России. И люди повали туда толпами – в надежде напоследок наесться гамбургерами и картошкой.
Среди подвергшихся панике оказалась и сестра Жанны Фриске. Мастер перманентному макияжу и пудровым бровям сообщила стране важные подробности того, чем завтракала в американской забегаловке.
"Я сегодня решила еще согрешить, – похвасталась Наташа. – Завтрак в (название ресторана – Прим. ред.) – Я сто лет его не ела – так хочется. А когда хочется, то можно. Лишь бы мой врач это не увидел".
"Беременной мне там было не вкусно, – пояснила Фриске в сториз социальной сети. – Я раза два пробовала там поесть – не заходило. А сейчас...."
На этой ноте глубоко беременная Фриске аппетитно откусила кусок гамбургера с омлетом, а потом все заполировала горячим вишневым пирожком. "Неизменная любовь! Обожаю!" – облизнулась она плотоядно.
Ранее Наталия Фриске признавалась: "Я себя берегла – лежала в больнице первые 12 недель до первого скрининга. А потом мне сказали, что все хорошо. И никакого токсикоза не было – не нравится только запах свежего лука и мяса".