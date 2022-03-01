Фриске ответила на вопрос об имени будущей дочери

Сестра покойной российской певицы Жанны Фриске Наталья вот вот впервые станет матерью. Этот ребенок очень долгожданный и желанный, ведь первая и вторая беременности женщины закончились неудачно. Впервые это произошло как раз когда по семье ударила страшная трагедия, умерла Жанна Фриске, и у Натальи начались проблемы в отношениях с возлюбленным. Еще одна беременность оказалась замершей, пишет "7Дней.ру", и вот наконец случилось счастье.
Наталья Фриске специально до последнего не рассказывала о том, что ждет ребенка, чтобы избежать пересудов. Но из-за повышенного интереса поклонников к семье покойной певицы скандалы все же начали преследовать Наталья один за другим.
На днях сестра Жанны Фриске ответила на главный вопрос поклонников и отважилась рассекретить пол будущего ребенка. У нее родится девочка. Наталья дала понять, что уже выбрала имя для своей принцессы. Однако раскрывать его она не стала. Эта тема волнует фанатов не меньше. Наталья снова заинтриговала аудиторию тем, что имя будет оригинальное. Ей хочется, чтобы ее дочь обладала особенной судьбой.
"Для России это очень необычное имя", – загадочно написала Наталья Фриске.
Напомним, сестра Жанны Фриске не замужем. Недавно она рассталась со своим возлюбленным. Поклонники считают, что ребенок именно от него.