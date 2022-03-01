Тужься, Наташа: зачем одинокой Фриске дорогая служанка для родов зачатой в пробирке дочки

Наталия Фриске в апреле станет матерью-одиночкой. Этого события ждет и семья мастера по перманентному макияжу, и вся большая страна.

Родить Наталия Фриске хотела уже давно. "У меня была первая замершая (состояние, когда плод прекращает развиваться и гибнет на сроке до 28 недель, при этом будущий ребенок уже умер, а изгнание его из матки не произошло – Прим. ред.) беременность в 2011-м году, – рассказала она. – Потом вторая – в 14-м. И третья – в 15-м. Врачи сказали, что у нас с бывшим мужем была генетическая несовместимость. Поэтому в 2017-м мы сделали ЭКО – тоже не получилось. Что, в конечно итоге, стало одной из причин развода".

А уже в 2019-м доктор сказал, что, кроме ЭКО, к сожалению, ничего не поможет. "Просто у меня была после всех выскабливаний и выкидышей непроходимость труб. И я полгода себя готовила к ЭКО, потому что знала о возможном росте злокачественных клеток", – говорит Фриске.

ЭКО, на которое решилась Наташа, это процедура искусственного оплодотворения, когда в лабораторных условиях в пробирке получается эмбрион, выращивается и подсаживают в матку. В результате всех этих манипуляций сестра Жанны Фиске забеременела девочкой.

Рожать же Фриске, поскольку нет мужа, решила при помощи доулы – служанки. Об этом она сообщила подписчикам в "Инстаграме". Доула – это обученные компаньонки, которые не являются профессионалами в области здравоохранения и нужны для поддержки другого человека. В отличие от акушерок они не используют медицинских методов, а оказывают женщинам психологическую, информационную и практическую помощь. Проще говоря, держат за руку и твердят "тужься, Наташа, ты молодец", пока медперсонал сосредоточен на ребенке. Стоит такая услуга в Москве от 20 до 35 тысяч.