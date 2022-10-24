"До сих пор на свободе": мать указала на убийцу сожженной Легкоступовой

Мать покойной Валентины Легкоступовой обнажила страшную правду о смерти дочери.

Летом 2020 года Россию потрясла страшная новость – при странных обстоятельствах умерла любимая миллионами певица, исполнительница хита "Ягода малина" Валентина Легкоступова. Ее тело со множественными травмами неясного генеза было найдено в квартире. Следователи пришли к выводу, что артистка умерла от полиорганной недостаточности. Перед этим она неоднократно падала, что в итоге привело ее к смерти. Однако поклонники и родные Валентины Легкоступовой до сих пор не верят, что причиной такой страшной кончины 54-летней звезды могли стать названные обстоятельства.

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Друг Валентины Легкоступовой, известный художник Константин Мирошник встретился с матерью певицы Галиной Ивановной в Феодосии. В беседе с порталом PROZVEZD он поделился впечатлениями от разговора с ней. Как выяснилось, мать Легкоступовой до сих пор подозревает, что ее дочь убили, при этом преступник до сих пор на свободе и не наказан.

"Люди, которые сидят на программах рядом с ее мужем, знают, кто убил, но лицемерят или молчат. Убийца не признается никогда! Мне очень больно от этого", – привел художник слова матери Легкоступовой.

После смерти тело Валентины Легкоступовой было кремировано. Часть праха забрала себе мать артистки и развеяла его над морем. Теперь она может чаще "обниматься" с дочерью, заходя в воду. Такие впечатления у нее вызывает каждое купание.

Напомним, перед смертью Валентина Легкоступова вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Дочь певицы Анетта Бриль сразу не приняла отчима и была против него. несмотря на это, Легкоступова выглядела счастливой рядом с супругом и вела праздный образ жизни. После смерти звезды вдовец не говорил с ее родными. Он лишь написал бабушке артистки скупую фразу: "Простите, не уберег".