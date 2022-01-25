Призрак Легкоступовой заставил Фирсова отказаться от наследства

Смерть Валентины Легкоступовой стала началом войны между ее родственниками – всему виной оставленное ею наследство.

Родные известной певицы могли бы еще долго воевать друг с другом, если бы не поступок ее супруга Юрия Фирсова – мужчина заявил, что отказывается от оставленного ею имущества: теперь все достанется матери и детям артистки. Причем сделал он это, как оказалось, после разговора с призраком покойной жены.

Яхтсмен вспомнил, как в момент возвращения с очередной регаты его настигла сильная морская буря. Когда силы природы утихли, он решил подремать – тогда во сне к нему явилась ушедшая из жизни певица. Легкоступова с того света сетовала, что не может покинуть этот мир из-за нескончаемых столкновений ее близких, и именно Фирсову предстоит положить этому конец.

"Я знаю, Юра, что с тобой поступили несправедливо. Но ты же щедрый, добрый капитан — именно таким я тебя узнала. Оставайся же таким и сейчас", — вспомнил слова Легкоступовой яхтсмен.

После пробуждения Фирсов осознал, что в каюте он один, а воспоминания о разговоре с покойной женой вызвали у него сильные эмоции: мужчина расплакался. Едва успокоившись, вдовец сразу связался с родственниками певицы, чтобы сообщить, что на имущество больше не претендует.

Напомним, Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа 2020 года. Артистку и ее супруга Юрия Фирсова в нетрезвом состоянии обнаружила дочь исполнительницы хита "Ягода малина". Пару поместили в наркологическую клинику, однако вскоре состояние Валентины ухудшилось, и врачи приняли решение перевести певицу в обычную больницу, где ей поставили диагноз – закрытая черепно-мозговая травма. Артистке сделали операцию, после которой она впала в кому, а позже скончалась.