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Шоу-бизнес
"Тошнило": Виктория Бекхэм поставила точку в деле о разводе с оскандалившимся мужем

"Тошнило": Виктория Бекхэм поставила точку в деле о разводе с оскандалившимся мужем

Виктория Бекхэм рассказала, почему свела татуировки с изображением Дэвида Бекхэма.
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Известная британская певица, актриса, модель и дизайнер Виктория Бекхэм вышла замуж за не менее популярного футболиста Дэвида Бекхэма еще в 1999 году. Долгих 23 года семейная пара, воспитывающая четырех детей, считалась очень крепкой. Однако совсем недавно поползли слухи, что брак двух мировых звезд может распасться.

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Виктория Кэролайн Бекхэм певица, автор песен, модель, актриса, модный дизайнер

 Дэвид Роберт Джозеф Бекхэм

Дэвид Роберт Джозеф Бекхэм футболист

Волноваться поклонников заставила экс-солистка поп-группы Spice Girls. Ее странный поступок вызвал удивление и недоумение у публики. Виктория Бекхэм зачем-то решила свести татуировки с мужем, который, к слову, тоже славится изящными рисками на стройном теле.

Как фанаты, так и обозреватели сферы шоу-бизнеса заподозрили, что пара решила подать на развод. Супруге легендарного британского футболиста даже пришлось публично оправдываться за свои действия.

Певица поставила точку в деле о разводе с мужем в эфире ютуб-шоу Today. Модель однозначно опровергла слухи, появившиеся в пресс. Она отметила, что свела татуировки не из-за семейных проблем, а просто потому-то они надоели.

"СМИ начали строить предположения: не ушла ли я от мужа? Нет. Меня просто немного тошнило от этих татуировок", – заявила Виктория Бекхэм.

Кстати, Дэвид Бекхэм недавно оказался в эпицентре громкого скандала. Он пришел проститься с покойной королевой Елизаветой II, однако не смог вовремя попасть на траурную церемонию. Футболист пожаловался журналистам на плохую организацию похорон британского монарха. Об этом сообщали "Дни.ру".

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Виктория Бекхэм. Фото: Stephen Lock / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 15 октября 2022, 06:19 Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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