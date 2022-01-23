"Жить стало невозможно": с домом покойной Легкоступовой происходит страшное

В прошлом году умерла популярная певица Валентина Легкоступова. В качестве наследства она оставила загородный дом, однако, как оказалось, он уже пришел в негодность. Так, по словам вдовца исполнительницы, в жилище нет ни газа, ни воды, ни света. Юрий Фирсов уверен, что во всем виноват второй супруг артистки. Так, именно Алексей Григорьев поселился там после смерти экс-супруги.
Фирсов отмечает, что дом был хорошим, он даже надеялся, что туда переедет сын Легкоступовой. По словам мужчины, Григорьев не платил за дом, а потому теперь жить там практически невозможно.
Стоит отметить, что последний возлюбленный певицы отказался от своей доли наследства. А это, к слову, около десяти миллионов рублей. Фирсов признался, что он сделал это, чтобы помириться с родственниками своей умершей жены. Так, ему бы хотелось поддерживать общение с матерью Валентины, поскольку он считает ее хорошим человеком. Однако пока что Галина Ивановна не общается с вдовцом.
Напомним, что фанаты Легкоступовой негативно относятся к ее последнему возлюбленному. По мнению поклонников, Фирсов виноват в смерти звезды. Также они называют его альфонсом, которого интересовали лишь деньги певицы.