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Шоу-бизнес
"Жить стало невозможно": с домом покойной Легкоступовой происходит страшное

"Жить стало невозможно": с домом покойной Легкоступовой происходит страшное

По словам возлюбленного Валентины Легкоступовой, в доме звезды уже невозможно жить.
прочитано 297 раз

В прошлом году умерла популярная певица Валентина Легкоступова. В качестве наследства она оставила загородный дом, однако, как оказалось, он уже пришел в негодность. Так, по словам вдовца исполнительницы, в жилище нет ни газа, ни воды, ни света. Юрий Фирсов уверен, что во всем виноват второй супруг артистки. Так, именно Алексей Григорьев поселился там после смерти экс-супруги.

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Фирсов отмечает, что дом был хорошим, он даже надеялся, что туда переедет сын Легкоступовой. По словам мужчины, Григорьев не платил за дом, а потому теперь жить там практически невозможно.

Стоит отметить, что последний возлюбленный певицы отказался от своей доли наследства. А это, к слову, около десяти миллионов рублей. Фирсов признался, что он сделал это, чтобы помириться с родственниками своей умершей жены. Так, ему бы хотелось поддерживать общение с матерью Валентины, поскольку он считает ее хорошим человеком. Однако пока что Галина Ивановна не общается с вдовцом.

Напомним, что фанаты Легкоступовой негативно относятся к ее последнему возлюбленному. По мнению поклонников, Фирсов виноват в смерти звезды. Также они называют его альфонсом, которого интересовали лишь деньги певицы.

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Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 января 2022, 16:40 Источник: "Собеседник" • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

гость
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Все персонажи данной истории отрицательны, особенно дочь. Мама Валентины страдалица.
Гость946434
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Отвратны - ВСЕ!!!!!!!!!
Гость949622
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Пить меньше надо всей этой компании - тогда белочки не будут являться.
1

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