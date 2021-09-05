"Достойны только доедать": Орлова унизила любовниц женатых мужчин

Ольга Орлова объяснила, как относится к тому, что женщины многие годы живут в роли любовниц.

Экс-участница группы "Блестящие" частенько делится своими мыслями в блоге и отвечает на вопросы подписчиков. Сегодня Ольге задали вопрос про отношения с женатыми мужчинами. Ведущая довольно резко высказалась на этот счет. Орлова считает, что все зависит от ситуации. Бывает, когда люди в браке встречают свою любовь, тогда, по мнению артистки, нужно разводиться. А если мужчина не собирается разрывать брак и уходить к любовнице, ей нужно уходить от него самой.

Она унизила женщин, которые долгое время находятся в статусе любовницы. "Не украшайте жизнь чужих мужей! Не делайте себе хуже! Неужели вы достойны только доедать за кем-то? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала ведущая.

Ранее Ольга Орлова подверглась жесткой критике со стороны бывшего возлюбленного Ксении Бородиной. В своем блоге звезда "ДОМа-2" подняла тему поддельных украшений. Она назвала появление подделок в образе "полной безвкусицей". На что Михаил Терехин назвал подделкой ее саму, указав на фотошоп на фото Орловой в "Инстаграме". К критике ведущая отнеслась крайне спокойно. Ольга с сарказмом отметила, что ему, как мужчине, виднее. И согласилась с тем, что она "отфотошопленная старушка".