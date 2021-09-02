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Шоу-бизнес
"Я отфотошепленная старушка": привыкшая к оплеухам Орлова согласилась с нападками

"Я отфотошепленная старушка": привыкшая к оплеухам Орлова согласилась с нападками

Ольга Орлова отреагировала на оскорбление экс-избранника Ксении Бородиной – адвоката Михаила Терехина.
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Все началось с того, что ведущая шоу "Дом-2" обсуждала с фолловерами тему подделок известных брендов, которые не надо покупать. В беседу вмешался бывший возлюбленный коллеги Ольги Орловой по телестройке.

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Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Мужчина резко раскритиковал теледиву. Терехин заявил, что артистка является такой же подделкой, поскольку сильно редактирует свои фото. Михаил назвал ее "отфотошопленной старушкой" в бриллиантах. Адвокат считает, что такие, как она, "никому не нужны".

Интересно, что Ольга Орлова очень спокойно отреагировала на такую нападку в свой адрес. Причина может быть в том, что звезда давно привыкла к "оплеухам" от хейтеров в Сети. Она отметила, что согласна с Терехиным. "Я отфотошопленная старушка" – заявила телеведущая. Также она с сарказмом добавила, что мужчине виднее, поскольку он проводит с ней "много" времени.

Ранее Ольга Орлова разнесла ведущего Дмитрия Шепелева за то, что он до сих пор не дает ей видеться со своим крестником, сыном покойной Жанны Фриске. Отец ребенка уже несколько лет ограждает Платона от подруг певицы. Стоит отметить, что далеко не все россияне считают, что шоумен обязан разрешать Ольге Орловой общаться с мальчиком.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 сентября 2021, 18:33 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Ольги Орловой

комментарии

Ответить:

Гость 405968
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Настоящая подруга покойной Жанки. Таких очень мало, все больше айяяй и ойёёй и ути пути после смерти человека, а при жизни...
1

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