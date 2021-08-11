Известная ведущая рассказала о контакте с Кабаевой: С удовольствием согласилась

Алина Кабаева достаточно давно перестала появляться на людях. Именно поэтому каждая новость о спортсменке приводит в восторг пользователей Сети.

На днях гимнастка появилась в эфире программы "60 минут". Внезапно для всех она высказалась по поводу Олимпийских игр в Токио. Дина Аверина, несмотря на непревзойденное мастерство, заняла второе место. Ирина Винер-Усманова пожаловалась на судей, а многие коллеги Дины поддержали ее. Не осталась в стороне и Алина.

В эфире программы она отметила, что Аверина выступила блестяще, а спортсменка из Израиля, занявшая первое место, совершила грубую ошибку. Алина Кабаева назвала ситуацию "вопиющей" и отметила, что тут ничего не сделаешь, так как люди бывают не совсем порядочными.

Монолог гимнастки произвел фурор. Многие тут же принялись гадать, как же продюсерам удалось получить такой важный комментарий. В своем телеграм-канале ведущая Ольга Скабеева указала, что в ситуации не замешаны никакие тайны, телефон помощницы Кабаевой ей дала Ирина Винер-Усманова. Она якобы предложила спортсменке принять участие в программе, но та ответила, что выйти в прямой эфир не сможет из-за проблем со связью.

"С удовольствием согласилась ответить на вопросы в записи", – рассказала она. Ксения Собчак тут же высмеяла произошедшее. "Ксения ‘я добилась всего сама’ Собчак", – обратилась к ней Ольга Скабеева. Она подчеркнула, что весь эфир – обычная журналистская работа, и еще раз объяснила ситуацию.

