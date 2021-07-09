Сестра показала редкие кадры Жанны Фриске: Сердце кровью обливается

Накануне Жанне Фриске могло бы исполниться 47 лет, но знаменитая артистка скончалась 15 июня 2015 года из-за опухоли мозгла. Сестра певицы Наталья почтила ее память, опубликовав в "Инстаграм" редкие кадры. Когда-то их представили в шоу Первого канала "Пусть говорят".
Наталья показала поклонникам, какой Жанна была в 1987 году. Тогда будущей певицы было 13 лет, а ее сестре – лишь год. "С твоим днем, мой ангел", – подписала кадры родственница артистки. Публикацией Наталья довела до слез почитателей творчества Жанны.
Интернет-пользователи признались, что часто вспоминают о покойной Фриске. "У меня сердце кровью обливается, когда я слышу ее песни и смотрю такие ролики", "Какая Жанна красивая. Вечная память", "До сих пор не верится. Душевного спокойствия вам", – прокомментировали публикацию подписчики.
Напомним, что 8 июля память Жанны Фриске почтила ведущая реалити-шоу "Дом-2" и экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова. Бывшая певица разместила в своем инстаграм-аккаунте фотографию, на которой запечатлена рядом с коллегой. Пользователи Сети были тронуты тем, что написала телеведущая под снимком.
Популярные темы форума
Наталья вернулась
Ребёнок не слушается. Что делать?
Какие певцы вам не нравятся?
Какое имя красивее?
Перенос мокрой зоны