Сестра показала редкие кадры Жанны Фриске: Сердце кровью обливается

Наталья Фриске обратилась к покойной сестре в особенный день.

Накануне Жанне Фриске могло бы исполниться 47 лет, но знаменитая артистка скончалась 15 июня 2015 года из-за опухоли мозгла. Сестра певицы Наталья почтила ее память, опубликовав в "Инстаграм" редкие кадры. Когда-то их представили в шоу Первого канала "Пусть говорят".

Наталья показала поклонникам, какой Жанна была в 1987 году. Тогда будущей певицы было 13 лет, а ее сестре – лишь год. "С твоим днем, мой ангел", – подписала кадры родственница артистки. Публикацией Наталья довела до слез почитателей творчества Жанны.

Интернет-пользователи признались, что часто вспоминают о покойной Фриске. "У меня сердце кровью обливается, когда я слышу ее песни и смотрю такие ролики", "Какая Жанна красивая. Вечная память", "До сих пор не верится. Душевного спокойствия вам", – прокомментировали публикацию подписчики.

Напомним, что 8 июля память Жанны Фриске почтила ведущая реалити-шоу "Дом-2" и экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова. Бывшая певица разместила в своем инстаграм-аккаунте фотографию, на которой запечатлена рядом с коллегой. Пользователи Сети были тронуты тем, что написала телеведущая под снимком.