У Сильвестра Сталлоне умерла мать

В США в возрасте 98 лет ушла из жизни мать знаменитого голливудского актера и режиссера Сильвестра Сталлоне Жаклин, передает "Экспресс газета". Подробности произошедшего не сообщаются.
Жаклин Сталлоне известна тем, что даже будучи пожилым человеком сохраняла невероятную активность. Она также увлекалась пластическими операциями и ни раз прибегала к этому способу сохранения молодости.
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