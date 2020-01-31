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Постаревший Сталлоне шокировал народ

Сильвестр Сталлоне. Фото: Billy Bennight/AdMedia/www.globallookpress.com
Сильвестр Сталлоне выложил в "Инстаграм" новый ролик. В нем видно, как сильно постарел исполнитель роли Рокки. 
прочитано 779 раз

Актер разместил в микроблоге кадры из машины, сопроводив их философскими рассуждениями. Фолловеры были в шоке, увидев, как поседел 73-летний силач. Однако заметно постаревший Сталлоне не собирается сдаваться, о чем он заявил в подписи к видео.

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"Иногда, когда я просыпаюсь утром, мне совершенно ничего не хочется делать – только отдыхать. Это правда. И если кто-то говорит, что никогда такого не чувствует, он врет. Ощущать себя так иногда – нормально. Но потом я беру себя в руки и иду туда, где могу сделать хоть какой-то вклад в Банк Больших Целей! Повторю свою любимую фразу и сделаю это!" – уточнил актер.

Сильвестр Сталлоне сопроводил пост жизнеутверждающим хештегом "#продолжаюбороться". Многие пользователи поддержали поседевшую звезду боевиков. "Победитель! Вперед, Рокки!", "Ты выглядишь прекрасно", "Старик, ты крут", "Продолжай бороться, учитель. Ты вдохновил меня на всю жизнь! Лучший!" – написали поклонники под видео. 

Автор: 31 января 2020, 11:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да в нем этого ботокса полно!
Гость
Ответить
Молодей Рокки! Хорошо выглядит на свои 73 года! И никакого ботокса и силикона, в отличие от некоторых российских актеров и особенно от отрепья шоу бизнесса.
1

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