Постаревший Сталлоне шокировал народ

Сильвестр Сталлоне выложил в "Инстаграм" новый ролик. В нем видно, как сильно постарел исполнитель роли Рокки.

Актер разместил в микроблоге кадры из машины, сопроводив их философскими рассуждениями. Фолловеры были в шоке, увидев, как поседел 73-летний силач. Однако заметно постаревший Сталлоне не собирается сдаваться, о чем он заявил в подписи к видео.

"Иногда, когда я просыпаюсь утром, мне совершенно ничего не хочется делать – только отдыхать. Это правда. И если кто-то говорит, что никогда такого не чувствует, он врет. Ощущать себя так иногда – нормально. Но потом я беру себя в руки и иду туда, где могу сделать хоть какой-то вклад в Банк Больших Целей! Повторю свою любимую фразу и сделаю это!" – уточнил актер.

Сильвестр Сталлоне сопроводил пост жизнеутверждающим хештегом "#продолжаюбороться". Многие пользователи поддержали поседевшую звезду боевиков. "Победитель! Вперед, Рокки!", "Ты выглядишь прекрасно", "Старик, ты крут", "Продолжай бороться, учитель. Ты вдохновил меня на всю жизнь! Лучший!" – написали поклонники под видео.