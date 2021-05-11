Певица Слава в коротком платье возбудила россиян

Несколько месяцев назад Слава заключила денежное пари со своим помощником. Певица поспорила, что похудеет за четыре недели на семь килограммов. Но добиться результатов в этом деле артистке не удалось, поэтому она отдала помощнику 300 тысяч рублей. Исполнительница хита "Одиночество", напротив, прибавила в весе, но поклонники все равно без от нее без ума.
Например, недавно фанаты наградили Славу всевозможными комплиментами, увидев ее новое видео в "Инстаграм". На кадрах певица предстала в черном коротком платье, которое обтягивало ее фигуру, и высоких сапогах. "В шикарной форме", – не выдержал и написал Митя Фомин. "Обалденная", "Красавица", "Роскошная женщина", – считают другие подписчики.
Позже Слава показала статистику своего инстаграм-аккаунта. Оказалось, что эта публикация Анастасии стала самой популярной за последнее время. Певица дала понять, что приятно удивлена такой активностью подписчиков.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали о мощном прорыве дочери Славы. Певица рассказала, что ее наследница получила неожиданное предложение от российского бренда одежды. Александра стала лицом компании и теперь ее фотография украшает рекламные щиты.
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