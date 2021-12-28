"Лицо расплывается": беременную участницу "Голоса" резко опустили после слов Крутого

Игорь Крутой поддержал беременную участницу шоу "Голос". Блогер Инна Бисерова высказалась на этот счет,

Недавно участница десятого сезона телепроекта "Голос" Тамара Кутидзе записала новую песню. Позже артистка выпустила клип. Напомним, что на этапе "Нокауты" брюнетку выгнали с шоу. Но оказалось, это к лучшему, так как она ждет ребенка и ей сейчас лучше не нервничать.

Многие осудили будущую маму за то, что та предстала в видео с голым животом. Хорошо видно, что исполнительница находится уже на большом сроке. Видимо, малыш появится на свет совсем скоро. Игорь Крутой поддержал начинающую звезду, назвав клип манифестом женственности.

"Беременным женщинам свой живот показывать не стоит. Во-первых, я не считаю, что беременная женщина красива, потому что я сама была беременная, там и лицо расплывается, и все тело становится большим, водяным. Что в этом красивого, я не знаю. Во-вторых, какое-то таинство же должно оставаться. Я вообще не за то, чтобы показывать свое голое тело, тем более беременным женщинам", – не согласилась с продюсером Инна Бисерова.

Блогер заявил, что он всегда за эстетику. По его словам, некоторым нельзя обнажаться перед камерой, а кому-то можно.

"Если тело действительно красивое, его можно показать. Если есть какие-то недостатки в теле, тогда, конечно, лучше не показывать. Все-таки люди любят эстетическую картинку", – подытожил эксперт.