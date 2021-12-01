Пасынок Распутиной признался в интимной связи с сестрой: В чем проблема?

Скандал в семье популярной певицы муссируется в Сети уже несколько недель. В свежем выпуске программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым" на телеканале Россия-1 гости студии вновь обсуждали непростые отношения между родственниками. Появились новые шокирующие подробности: сын супруга Маши Распутиной – Роман Захаров признался, что у него была интимная связь со сводной сестрой.
Ранее сводные брат и сестра отрицали, что между ними что-то было. Теперь же пасынок певицы на всю страну заявил, что он вступал в сексуальные отношения с младшей дочерью Распутиной. Мужчина дал понять, что он не видит в этом ничего плохого.
"Я ее учил. В чем проблема?" – невозмутимо заявил Захаров.
Сама наследница звезды отрицает слова сводного брата и подчеркивает, что полиграф показал отсутствие сексуальной связи между ними. Однако в студии появилась подруга Марии Захаровой, которая подтвердила, что слышала, как Роман Захаров уже говорил об интимных отношениях с сестрой своим друзьям.
Сама Маша Распутина, судя по всему, всерьез рассорилась с обоими детьми после того, как они стали выносить сор из избы и выступать в ток-шоу, но на этом конфликт в звездной семье не закончился. Ранее "Дни.ру" писали о том, что супруга возлюбленного врезала Маше Распутиной после скандала с детьми.