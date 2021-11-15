Счастливого Крутого поздравляют с рождением сына

Яков Крутой поделился радостной новостью в своем инстаграм-аккаунте. Мужчина впервые стал отцом. Он поделился снимками из роддома с избранницей и первенцем.
Внук и Игоря Крутого появился на свет 14 ноября. Примечательно, что наследник музыканта скрывал беременность своей возлюбленной, но о родах решил сообщить. Имя малыша чета пока не разглашает. Но поклонники звездной семьи предположили, что мальчика могут назвать в честь знаменитого дедушки.
Фолловеры поздравляют счастливого отца, осыпая добрыми пожеланиями в комментариях. В свою очередь Яков Крутой поблагодарил подписчиков. "Всех обнимаю", – заявил сын звезды.
Отметим, что 67-летний Игорь Крутой еще не высказался об известии о прибавлении в семействе. Напомним, что о внебрачном сыне Якову он узнал относительно недавно. Мужчина сам связался с родителем, поведав об их связи.
На слово Игорь Крутой Якову не поверил. Он согласился увидеться с ним лишь после проведения ДНК-экспертизы, которая подтвердила его отцовство. Композитор дал наследнику свою фамилию, купил жилье в Московской области и одарил машиной.