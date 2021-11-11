"Показали шоу": Сухоруков о гадкой драке отца и мужа Фриске за собранные с народа миллионы

Жанны Фриске нет с нами уже более шести лет. Но до сих пор не утихает скандал вокруг денег, которые родственники собирали с народа для лечения безнадежно больной артистки. Виктор Сухоруков посмотрел на эти склоки родственников певицы и убедился во мнении, что помогать никому не нужно.

К актеру часто обращаются с просьбой подать на лечение – считают его состоятельным. Но он принципиально не занимается благотворительностью. "Нет, не хочу. Пусть другие этим занимаются, – пояснил он. – У нас есть Министерство здравоохранения, соцзащиты, которые должны этим заниматься. Потому что одному помогут, а десятерым как быть?"

"Это как проверка — у меня ребеночек больной, а поможет ли он? – продолжает Сухоруков. – Есть у него сердце или нет? Гаденыш он или как? Помогу не помогу — неважно, это мое волеизъявление. Но хочу спросить: "Когда люди вам помогают, вы-то сами что творите?"

И здесь актер привел в пример показательную историю с Жанной Фриске. "Это потом ее родные люди скажут, что она была смертельно больна, безвозвратно уходила. И все равно кликнули клич, и поклонники ее дарования стали собирать деньги – возмутился он со страниц "МК". – И собрали миллионы, чтобы потом нам показать по телевидению "шоу": как отец ее дерется с зятем за миллионы, которые теперь никто найти не может. А она умерла. Это тоже крайность..."

Напомним, четыре года Следственный комитет, полиция, суд и судебные приставы выясняли судьбу денег, собранных на лечение умирающей Жанны. И в октябре 2019 года Мосгорсуд поставил точку в деле о миллионах, признав законным взыскание с родных покойной певицы 21,6 млн рублей в пользу благотворительного "Русфонда". При этом, как писали, родители звезды потратили на юристов 8 миллионов рублей, но все равно проиграли суд и, скрипя зубами, были вынуждены вернуть чужие миллионы, с которыми уже сжились.