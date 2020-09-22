Развратный гуляка: Сухорукова в одних трусах сняли с любовницей

68-летний Виктор Сухоруков меньше в сознании зрителей ассоциируется с героем-любовником. Он сам понимает это и говорит о себе с юмором. Мол, я "лысый, чуднОй, с редкими зубами, мелкими глазами, разными ушами, конопатым носом".

Однако режиссер Елена Николаева решила показать Сухорукова в роли удачливого ловеласа дяди Коли. В многосерийном фильме "Цыпленок жареный...", который скоро покажет Первый канал, актер впервые сыграет развратника.

"Режиссер увидел во мне потенциал к эротическим сценам и образу денди на лимузине с барышнями в мехах, который танцует приватные танцы под граммофон, – хвастается Сухоруков. – Я вам скажу больше – одной этой любовной линии Елене Николаевой показалось мало, и она мне вдогонку подбросила еще любовниц. А какая у меня "маруха" в исполнении Ирины Пеговой! Мы с ней не пара, а пирожное!"

"Я ведь никогда не целовался в кинематографе, и постельных сцен у меня не было. А в "Цыпленке жареном..." вы сможете наблюдать Сухорукова развратного, плотоядного, гуляку, – продолжает актер. – Я предстану в неглиже, буду куражиться – в одной из сцен мой герой сидит в белье, ждет свою бабу, а вокруг лихо танцуют девки, задирая ноги, и вот, напившись, он пускается с ними в пляс в залихватском угаре, хотя и задыхается, поскольку уже не молод".