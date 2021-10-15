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Шоу-бизнес
"Каждую ночь": Мертвая Фриске три месяца врывалась к известной певице

"Каждую ночь": Мертвая Фриске три месяца врывалась к известной певице

Звезда группы "Блестящие" Ксения Новикова заявила о страшной связи. Покойная Жанна Фриске вцепилась в нее мертвой хваткой.
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Известная певица Ксения Новикова поделилась воспоминаниями на шоу "Судьба человека". Солистка группы "Блестящие" рассказала о работе со своей коллегой Жанной Фриске. Также она сообщила о реакции на смерть звезды. Выяснилось, что между покойной артисткой и Ксенией Новиковой образовался сверхчувственный контакт. Скончавшись от рака мозга, Жанна Фриске долго не давала покоя партнерше по музыкальному коллективу.

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 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Мертвая знаменитость регулярно врывалась в подсознание Ксении Новиковой. "Месяца три каждую ночь мне снилась Жанна. Мы во сне где-то были на гастролях, еще что-то, в разных местах. Но в конце мы обязательно садились, обнимались и извинялись друг перед другом", — поделилась откровениями поп-дива. Жанна Фриске в ее сновидениях всегда рыдала. Сейчас солистка "Блестящих" считает, что так усопшая с ней прощалась.

Ксения Новикова тяжело восприняла известия о болезни и смерти коллеги. Как сообщила знаменитость, особенно трудно пришлось отцу Жанны Фриске. Мужчина в один день потерял все — и дочь, и внука.

По словам солистки "Блестящих", Владимир Борисович делает странные заявления на телевидении, так как кончина дочери стала для него слишком сильным ударом. Отец Жанны Фриске пытается одномоментно выразить всю боль, поэтому со стороны выглядит неадекватно, считает Ксения Новикова.

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Фото: Igor Rodin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 15 октября 2021, 18:45 Источник: Россия 1/"Судьба человека" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

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