"Округлилась": появилось новое фото невесты Козловского после сообщения о беременности

О том, что происходит в личной жизни Данилы Козловского и Ольги Зуевой, точно не известно. Артисты не публикуют совместные фото, не дают интервью (вместе и порознь), не посещают светских мероприятий.
Вероятно, актер и модель все же вместе. Об этом свидетельствуют фото, которые выкладывает Ольга Зуева, где рядом с ней запечатлена собака, принадлежащая Даниле Козловскому. Эту дворнягу, как рассказывал в старом интервью актер, они с Олей подобрали буквально на дороге во время одного из путешествий.
Свой блог в интернете Зуева ведет нерегулярно. В последний раз она выкладывала фото аж в декабре 2019 года. Теперь наконец порадовала многочисленных поклонников новым фото. На нем Ольга запечатлена крупным планом с розой в руке. Снимок, по всей видимости, Зуева приурочила к 14 февраля. "Когда внутри любовь, каждый день День святого Валентина", – написала модель.
Фанаты немедленно определили, что Ольга Зуева действительно ждет ребенка. "Округлилась", "По лицу видно, что в положении", "Поздравляем с беременностью! Такая радость! Здоровья маме и малышу", "Любовь внутри – это намек? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прекрасных месяцев вам", – прокомментировали пользователи сети "Инстаграм". На снимке Ольга Зуева выглядит по-настоящему счастливой и умиротворенной.
Говорят, модель на сносях. Якобы со дня на день у пары появится первенец. Данила Козловский даже бросил работу и отправился в Америку, чтобы быть рядом с Ольгой Зуевой, передает Starhit. Модель живет там уже несколько лет.
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