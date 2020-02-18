"Округлилась": появилось новое фото невесты Козловского после сообщения о беременности

В конце прошлого года стало известно о том, что у актера Данилы Козловского и модели Ольги Зуевой родится первенец. Сейчас сообщается, что артист оставил работу и примчался к возлюбленной, которая совсем скоро подарит ему малыша. Между тем появилось и новое фото модели.

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