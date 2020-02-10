Максим Виторган не оставляет в покое замужнюю Ксению Собчак

На удивление, экс-влюбленным удалось сохранить теплые отношения после развода. Притом, что у обоих довольно быстро появились новые вторые половинки.
Ксения и Максим не скрывают, что до сих пор поддерживают общение. Так, накануне Собчак опубликовала в своем "Инстаграм" забавный ролик. "Когда ты без укладки и макияжа, страшная, но счастливая слушаешь Технологию", – написала телеведущая. Первым ролик прокомментировал Виторган: "Но не забыла сделать губки "уточкой".
Поклонников немного удивило и отчасти даже смутило, что Максим позволяет себе подшучивать над бывшей возлюбленной. И ведь Ксения сама ему это позволяет. Собчак, имея буйный нрав, закрыла бы рот экс-супругу сразу, если бы хотела. Тем не менее, многие поклонники считают, что Виторган просто привлекает к себе внимание, так как его чувства не угасли. "Макс, прекращай! Не унижай себя", "Главное, чтобы бухать не стал с горя", "Забудь ее уже", "Да, пропал Максим. До сих пор не может оклематься", – высказывались фолловеры.
"Высокие отношения", – резюмировал пользователь Сети.
Напомним, светская львица в сентябре прошлого года выскочила замуж за режиссера Константина Богомолова. А ее бывший муж закрутил роман с молодой актрисой Нино Нинидзе.
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