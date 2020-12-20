Отравилась ртутью: Виктория Бекхэм довела себя опасной диетой

В стремлении добиться идеальной фигуры Виктория Бекхэм подвергла свой организм страшному стрессу. Оказалось, что рыбная диета сильно навредила знаменитости.

Супруга известного футболиста , как и все женщины, хочет быть красивой и стройной. Для того, чтобы не набирать лишний вес и выглядеть хорошо, дизайнер Виктория Бекхэм питается по определенным правилам – соблюдает диету на основе рыбы. Ранее излюбленным продуктом звезды была рыба-меч, состав которой не совсем безопасен для употребления в пищу. Из-за этого знаменитости пришлось обратиться к помощи врачей.

Когда Виктория Бекхэм сдала анализы, чтобы проверить состояние здоровья, в ее крови нашли опасное вещество. "У Виктории был зашкаливающий уровень ртути. Поэтому врачи сделали ей промывку печени, чтобы избавить организм от токсинов.", – сообщил источник издания "The Sun".

Как правило, опасная ртуть содержится в моллюсках и рыбе, накапливаясь естественным образом. Знаменитость приняла к сведению наставления медиков о том, чтобы лучше заботиться о своем питании и ограничить употребление в пищу рыбы-меч. Рацион Виктории Бекхэм стал полезнее и разнообразнее.

Напомним, что супруга Дэвида Бекхэма ранее состояла в группе "Spice Girls". Сейчас женщине 46 лет. Виктория Бекхэм состоит в браке с известным спортсменом с 1999 года. Пара воспитывает четверых детей: дочь Харпер и трех сыновей – Круза, Бруклина и Ромео.